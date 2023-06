Juliana Alves, Luis Lobianco e Lívia Silva estão no elenco de filme ‘Um Ano Inesquecível – Primavera’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 10:10 Compartilhe

Nesta sexta-feira, 23, foi disponibilizado no Prime Video, o último filme da franquia ‘Um Ano inesquecível’, baseado no livro homônimo de Bruna Vieira, Thalita Rebouças, Paula Pimenta e Babi Dewet. Mara Lobão e Rodrigo Montenegro, da Panorâmica, principal produtora nacional de filmes infanto-juvenis, foram os responsáveis pela superprodução e supervisão artística.

Mara Lobão contou um pouco sobre a produção do filme mais romântico da saga, na sua opinião: “Gravamos tudo em Ouro Preto, com algumas diárias em Inhotim, Minas Gerais. Fizemos um trabalho incrível de direção de arte, figurino e fotografia que trouxeram as cores da cidade e da primavera para dentro do filme, com muita delicadeza”.

Primavera, baseado no conto de Bruna Vieira, traz a história de Jasmine, interpretada por Lívia Silva, que se encontra dividida entre seu interesse pelas artes e a vontade dos pais de que ela se forme em administração, para cuidar do negócio da família.

Precisando de aulas extras de matemática, conhece um estudante pragmático de exatas, Davi, vivido por Ronald Sotto, e a partir daí a matemática e o amor se misturam e desabrocham, enquanto ambos buscam achar seu lugar no mundo.

“Ter dado vida a Jasmine foi uma das experiências mais importantes e especiais da minha vida. Ouro Preto é um lugar muito mágico que fez tudo ser muito diferente e me inspirou a viver a Jasmine de uma forma muito intensa, fui desafiada ao máximo com essa personagem”, conta Lívia que viveu sua primeira protagonista em um longa-metragem.

A atriz Juliana Alves, que interpreta Ingrid, mãe da protagonista, falou um pouco sobre sua participação na franquia: “Esse é um dos trabalhos que tenho mais orgulho de ter feito durante toda minha trajetória profissional, por tudo que ele representa e pela qualidade artística que traz”.

“É um filme muito bonito, um longa que fala das mil possibilidades que a gente pode ter e de como a vida pode nos surpreender!”, completa a artista.

Por fim, Luis Lobianco, que faz o papel do Professor Carvalho, conta sobre sua empolgação para o lançamento de Primavera: “Estou super feliz e ansioso com a nossa estreia. Ir para Ouro Preto contar essa história foi muito importante, é uma coisa que nunca vou esquecer. É uma história emocionante que fala de ir atrás dos sonhos, uma história de amor que mexeu muito comigo”.

