Julián Ortega, de ‘Elite’, morre aos 41 anos

Julián Ortega, ator que participou da primeira temporada de Elite, morreu aos 41 anos. De acordo com o jornal El Mundo, ele foi encontrado sem vida na praia de Cádiz, em Andaluzia, na Espanha.

A morte foi anunciada pelas redes sociais do Sindicato Espanhol dos Artistas na segunda-feira, 26. “O ator Julián Ortega morre aos 41 anos. Descanse em paz. Do Sindicato dos Atores e Atrizes, as nossas mais sinceras condolências à família e amigos do ator”, diz comunicado publicado no X (antigo Twitter). A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.

Em Elite, Ortega interpretou um funcionário de um restaurante e colega de trabalho de Samuel (Itzan Escamilla) e Omar (Omar Ayuso).

Ortega era filho de Gloria Muñoz, atriz espanhola, e participou de mais de 20 produções, incluindo As Telefonistas, Cristo y Rey e El Pueblo.