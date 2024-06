Julian Assange se declara culpado e deixa a prisão no Reino Unido

O fundador do Wikileaks, Julian Assange, se declarou culpado em um tribunal dos Estados Unidos por revelar segredos militares, em troca da sua liberdade, encerrando um longo drama legal, segundo documentos judiciais divulgados na noite desta segunda-feira (24).

Julian Assange está livre e deixou o Reino Unido e a prisão de segurança máxima perto de Londres onde permaneceu por cinco anos, informou o WikiLeaks depois de anunciar um acordo de confissão de culpa com a Justiça dos Estados Unidos.

Segundo o WikiLeaks, o australiano de 52 anos saiu da prisão de Belmarsh na manhã desta segunda, e foi libertado pela Justiça britânica no aeroporto de Stansted, em Londres, à tarde, de onde embarcou em um avião e deixou o Reino Unido.

JULIAN ASSANGE IS FREE

Julian Assange is free. He left Belmarsh maximum security prison on the morning of 24 June, after having spent 1901 days there. He was granted bail by the High Court in London and was released at Stansted airport during the afternoon, where he boarded a…

— WikiLeaks (@wikileaks) June 24, 2024