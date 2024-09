‘A Fazenda 16’: Júlia Simoura ganha a primeira Prova do Fazendeiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/09/2024 - 7:58 Para compartilhar:

A primeira Prova do Fazendeiro de A Fazenda 16 ocorreu nesta quarta-feira, 18, e teve como vencedora a atriz Júlia Simoura, que se destacou na competição de pebolim humano.

Os competidores da prova foram selecionados por meio de um sorteio realizado por Adriane Galisteu. Os peões escolhidos foram: Babi Muniz, Fernanda Campos, Flor Fernandez, Flora Cruz, Gilson de Oliveira, Júlia Simoura, Juninho Bill, Vanessa Carvalho, Raquel Brito e Zé Love.

O grupo foi dividido em dois times, branco e azul, para disputar uma partida de pebolim humano. Na etapa seguinte, a sorte entrou em jogo.

Os participantes classificados tinham que escolher caixas no cenário, cada uma com um valor em dinheiro. Babi levou R$ 2 mil, Juninho R$ 3 mil e Flora Cruz saiu com R$ 4 mil. No confronto final entre Zé Love e Júlia Simoura, a atriz saiu vitoriosa, tornando-se a primeira Fazendeira da temporada, enquanto Zé Love garantiu um prêmio de R$ 5 mil.

Como foi o sorteio para a prova?

O sorteio que deu início à competição dividiu os peões em dois grupos: “fracos” e “fortes”. Após essa separação, os times se enfrentaram em uma disputa, na qual o grupo considerado “fraco” saiu vencedor. Com isso, eles garantiram a participação na Prova do Fazendeiro, além de poderem escolher quem dormiria na Baia. Os escolhidos foram Sidney Sampaio, Sacha Bali, Fernando Presto e Gui Vieira.

Após a semana de estreia, o programa segue o seguinte cronograma:

Segunda-feira: Prova de Fogo, em que os peões disputam o Poder do Lampião, que concede o poder de intervir na formação da roça

Terça-feira: Formação da Roça ao vivo

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro ao vivo

Quinta-feira: Eliminação ao vivo

Sexta-feira: Repercussão da eliminação e início da festa

Sábado: Exibição da festa

Domingo: Rancho do Fazendeiro