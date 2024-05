Julia Schiavi revela planos para seu primeiro Dia das Mães com o filho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/05/2024 - 8:55 Para compartilhar:

Influenciadora digital, modelo, empreendedora e mamãe do pequeno Pedro de apenas 9 meses. Julia Schiavi se prepara para celebrar o Dia das Mães ao lado do filho e da matriarca de sua família. Em entrevista, ela entregou os planos para a data especial, compartilhou a conexão com o herdeiro e os desafios de conciliar a maternidade com a vida profissional e os cuidados com a beleza.

+Julia Schiavi reflete sobre maternidade solo: ‘Família perfeita é só você e o seu filho’

+Após filho ser alvo de comentários racistas, Julia Schiavi desabafa: ‘Absurdo!’

“Esse será o meu primeiro Dia das Mães com o meu filho nos braços e essa data é muito importante pra mim. Ser mãe era algo que eu não esperava no momento, mas foi o meu melhor presente e está sendo uma experiência incrível. Procuro fazer o melhor por ele todos os dias e nessa data não será diferente. Estou planejando um passeio por São Paulo mesmo e quero que minha mãe esteja presente. Pretendo registrar tudo com muitas fotos”, contou.

Vivendo a maternidade em tempo integral, Ju Schiavi passou a dividir em suas redes sociais, onde soma mais de um milhão de seguidores, todos os detalhes da sua rotina materna. Ela compartilhou alguns dos feedbacks que recebeu de outras mamães.

“Gerar, parir, criar, maternar, ser mãe, é algo verdadeiramente lindo, mas também pode ser muito difícil, desafiador, intenso e solitário. No Brasil temos mais de 11 milhões de mães solo. Fui percebendo que a responsabilidade de ser mãe pode ser compartilhada, mesmo que seja pelas redes sociais, onde trocamos experiências e nos ajudamos”, refletiu.

E continuou: “A maternidade mudou completamente a minha vida, até porque acho impossível se tornar mãe e não ter a vida transformada. Sinto que existe muita solidariedade entre as mães solteiras pois elas sabem o que as outras passam. Com isso, se cria uma espécie de rede de apoio. Acho incrível isso! Então, ao mesmo tempo que estou inspirando, também estou aprendendo com todas elas. Temos uma troca muito linda! Recebo muitas dicas, mas também muitas dúvidas e desabafos”, revelou ela.

Ju contou ainda que um dos maiores questionamentos que costuma receber em suas redes são sobre a diferença entre ser mãe solteira, ou mãe solo, termo que se popularizou recentemente.

“Como é algo mais novo, muitas mães ainda ficam confusas sobre a forma mais adequada para se definirem. ‘Mãe solteira’, por muito tempo foi definida como aquela que tem algum tipo de apoio do pai, por menor que seja, sendo ajuda afetiva ou financeira. Esse termo caiu em desuso, porque acabava associando a maternidade a um estado civil e não acolhia a pluralidade de situações envolvendo o ‘ser mãe’. Então, tendo ajuda do genitor ou arcando 100% com tudo, hoje, pelo que entendi, o mais correto a ser usado é mãe solo”, explicou.

A influenciadora conta com o apoio financeiro do pai. No dia a dia, para dar conta dos seus trabalhos e dos cuidados do Pedro, recebe ajuda da mãe e de uma prima.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ju Sckiavi (@juschiavi)