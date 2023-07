Julia Roberts celebra 21 anos de casamento: ‘Amor verdadeiro’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/07/2023 - 16:31 Compartilhe

A atriz Julia Roberts celebra 21 anos ao lado do marido Danny Morder e marcou a data com uma publicação especial em sua conta no Instagram.

A protagonista de ‘Uma Linda Mulher’, icônico filme romântico de 1990, publicou uma foto do casal dando um beijo apaixonado.

“21. Amor verdadeiro”, escreveu ela na legenda da publicação.

O casal tem três filhos: Hazel, 18 anos, Phinnaeus, 17, e Henry 16.

Vale destacar que a atriz hollywoodiana costuma evitar exposição da vida particular em suas redes, dando preferência a divulgar a carreira profissional.

Seua trabalhos mais recentes são o filme “Ingresso para o Paraíso”, ao lado do ator George Clooney, e em “Deixe o mundo para trás”, com Ethan Hawke e Kevin Bacon.

