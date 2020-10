Julia Joia sobre auto estima: “Devemos parar de julgar o que vemos no espelho”

Julia Joia, cantora carioca de 19 anos, se prepara pra lançar nesta sexta feira (16) o seu mais novo single, “Zen”. A música que fala sobre auto estima e auto cuidado também vem acompanhada de um vídeo clipe motivador, onde a artista desmistifica o padrão de beleza e expõe complexos pessoais em relação ao corpo.

“O trecho da música que diz ‘todo mundo quer porque não tem e quando tem não quer’, que é a minha favorita, foi pensada baseada na minha vida e no fato de que sempre queremos mais do que temos, mesmo quando alcançamos nossas metas”, disse.

“Eu sempre tive problemas com auto estima, com o fato das minhas amigas terem seios grandes, barriga de tanquinho, e eu não. E esse é um momento do clipe onde eu quero dizer que devemos parar de julgar o que vemos no espelho, parar de cobrar de nós mesmos o que poderia ser diferente no nosso corpo e as nóias que temos”, finalizou.

A letra de “Zen” é assinada por Julia e Bibi, compositora do hit ‘Desce pro Play (Pa Pa Pa)’ de Anitta.

