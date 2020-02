Júlia Horta, Miss Brasil, teme coronavírus em viagem à França

Eleita Miss Brasil 2019, Júlia Horta usou as redes sociais para responder a uma série de perguntas dos fãs nesta quinta-feira (27). A modelo está viajando para Paris, na França, e foi questionada sobre os cuidados com o coronavírus.

“Ter medo eu tenho, mas não posso cancelar todos os meus trabalhos lá por isso. Por enquanto, o estado não está tão crítico assim e deixar de viajar para a Europa não é orientação da OMS. Estou me cuidando da melhor maneira possível. Confio muito em Deus também”, escreveu ela.

No ano passado, Júlia Horta participou da disputa do Miss Universo, representando o Brasil na competição. Porém, ela não conseguiu se classificar entre as 10 primeiras da lista.

