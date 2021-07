Julho reserva retorno do Botafogo ao Nilton Santos e clássico contra o Vasco; veja calendário

Apesar de irregularidades pelo caminho, o Botafogo terminou junho com uma vitória nas costas. Julho, contudo, promete ser ainda mais desafiador: a equipe comandada por Marcelo Chamusca terá sete partidas pela frente, com apenas uma “semana livre” no período.

A boa notícia é que o Alvinegro voltará a jogar no Estádio Nilton Santos. Entregue à Conmebol para a realização da Copa América, a arena voltará a ser utilizada pelo Botafogo por conta do fim da competição. Há chances, inclusive, deste retorno ser no dia 10 – data da final do torneio, que será disputada no Maracanã.

O Nilton Santos, contudo, estará “liberado” da competição no dia 5, data da primeira semifinal. Tudo dependerá se a Conmebol liberar o estádio a ser utilizado por clubes novamente ainda no período da Copa América. A tendência é que isto não seja um problema e que o Alvinegro volta aos seus domínios na partida contra o Cruzeiro.

Dentro de campo, o mês também aparece como necessário ao Botafogo. A Série B vai sair do período inicial e entrar em um estágio mais avançado, já pegando a metade da competição. O Alvinegro, atualmente fora do G4, precisa de resultados positivos a curto prazo.

A partida que mais chama a atenção é o clássico contra o Vasco, justamente o último compromisso do mês. O Cruz-Maltino, porém, não promete ser a única “pedra no sapato” do Alvinegro, que ainda vai enfrentar Avaí, Goiás e Brusque, equipes que tiveram um bom início de Série B, e o Cruzeiro, tradicional rival.

Com o calendário apertado, o tempo de descanso e de treinamentos diminui. O Botafogo terá apenas uma “semana cheia” – quando não há jogo no meio da semana -, entre as partidas contra o Brusque, fora de casa, e diante do Goiás, no Nilton Santos.

No que diz respeito aos compromissos, serão quatro jogos fora de casa e três atuando no Rio de Janeiro. A equipe fará viagens para Santa Catarina, Alagoas – essas duas primeiras em sequência -, Santa Catarina e Sergipe.

CALENDÁRIO DO BOTAFOGO EM JULHO:

03/07 (Sábado) – Avaí x Botafogo – Ressacada – 21h

06/07 (Terça) – CRB x Botafogo – Rei Pelé – 21h30

10/07 (Sábado) – Botafogo x Cruzeiro – Nilton Santos* – 16h30

17/07 (Sábado) – Brusque x Botafogo – Augusto Bauer – 19h

20/07 (Terça) – Botafogo x Goiás – Nilton Santos – 19h

24/07 (Sábado) – Confiança x Botafogo – Bastião – 16h30

31/07 (Sábado) – Botafogo x Vasco – Nilton Santos – 21h

*A confirmar

