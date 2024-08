Julgamento de supostas infrações financeiras do Manchester City pode ser antecipado para setembro

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/08/2024 - 12:09 Para compartilhar:

O julgamento do caso sobre as supostas 115 infrações do Manchester City às regras financeiras da Premier League pode ser antecipado para o mês que vem, segundo o jornal The Times.

A publicação informou na segunda-feira (12) que o início das audiências previsto para novembro diante de uma comissão independente, que poderiam durar dez semanas, pode se dar em meados ou no final de setembro, com provável veredicto no início de 2025.

Nem a Premier League nem o clube fizeram comentários sobre o tema.

De acordo com o The Times, o resultado de uma ação legal separada que o City abriu contra as regras da Premier League relativas a transações entre partes associadas, designadas para regular como os clubes obtêm patrocínios e receitas através de negócios vinculados a seus donos, sairá nos próximos 15 dias.

Ainda segundo o jornal, isso permitiria antecipar a audiência pelas 115 acusações, todas negadas pelo City.

O clube, propriedade de Abu Dhabi, é acusado de não ter cumprido as regras financeiras entre 2009 e 2023.

Não se sabe ao certo que tipo de punição pode ser aplicada ao City, que na temporada passada conquistou o inédito quarto título consecutivo do Campeonato Inglês. A perda de pontos ou até mesmo o rebaixamento na liga foram mencionados como possibilidades.

jdg/dam/mfr/cb/yr