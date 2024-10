Julgamento de P. ‘Diddy’ é marcado para maio de 2025

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/10/2024 - 17:03 Para compartilhar:

O rapper Sean ‘Diddy’ Combs, que foi preso no dia 16 de setembro sob acusações que variam de extorsão até tráfico sexual, teve seu julgamento marcado para 5 de maio de 2025.

A aparição do rapper no tribunal em Manhattan nesta quinta-feira, 10, marca a primeira vez que ele veio ao público desde sua prisão, quase um mês atrás. Estavam presentes no pré-julgamento a mãe de Diddy, que recentemente defendeu o empresário de todas as acusações, e os filhos do cantor.

Os advogados do rapper falharam em conseguir sua libertação sob fiança e têm até 31 de dezembro de 2024 para apresentar todas as provas de defesa. Sean ficará no Centro de Detenção Metropolitano no Brooklyn até o julgamento, marcado para maio do ano que vem.

O rapper nega todas as acusações.