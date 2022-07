Julgamento de litígio entre Twitter e Elon Musk será em 17 de outubro

A disputa entre o Twitter e Elon Musk envolvendo a desistência de um acordo de US$ 44 bilhões será julgada a partir de 17 de outubro e Musk deve revelar nesta sexta-feira (29) suas reivindicações legais contra a empresa, decidiu a justiça norte-americana.







Musk, presidente da Tesla, tem que apresentar hoje qualquer argumento contra o Twitter, de acordo com a ordem assinada pela juíza Kathleen McCormick, de Delaware.

O bilionário abandonou a proposta de compra em 8 de julho, acusando a plataforma de mídia social de violar o acordo de fusão ao deturpar o número de contas falsas em sua plataforma.

O Twitter iniciou um processo contra o bilionário dias depois, chamando a questão das contas falsas de “distração” e dizendo que Musk é obrigado contratualmente a fechar o negócio, que previa pagamento de US$ 54,20 dólares por ação da rede social.

O valor de mercado das ações do Twitter estavam em alta no momento da reportagem, com valorização de 1,4% – cotadas a US$ 41,45.

Os dois lados concordaram com um julgamento em 17 de outubro, mas estavam em desacordo sobre acesso a documentos internos e outras provas.

“Esta ordem não resolve nenhuma disputa específica de descoberta, incluindo a propriedade de quaisquer solicitações de grandes conjuntos de dados”, disse McCormick.

Musk também enfrentará um julgamento a partir de 24 de outubro, onde um acionista da Tesla o processa por desperdício corporativo e enriquecimento injusto.

