Julgamento de Kevin Spacey por crimes sexuais inicia em Londres

LONDRES, 28 JUN (ANSA) – O ator norte-americano Kevin Spacey compareceu nesta quarta-feira (28) a um tribunal de Londres para dar início ao seu julgamento por diversas acusações de assédio sexual.

O artista de 63 anos, que se declara inocente, teria cometido os abusos entre 2001 e 2013. O julgamento no tribunal de Southwark Crown deverá durar cerca de um mês.

O astro do filme “Beleza Americana” e da série “House of Cards” apareceu no local de terno, camisa azul e gravata rosa.

Spacey permaneceu diante dos membros do júri para ouvir as acusações.

Spacey foi acusado de estupro com penetração sem consentimento, crime que pode acarretar uma pena máxima de prisão perpétua.

Em outubro, o ator foi inocentado de uma acusação de abuso sexual movida pelo Anthony Rapp nos EUA. Ele acusou Spacey de o ter molestado sexualmente quando tinha 14 anos, em 1986, durante uma festa. (ANSA).

