Julgamento de Depardieu por estupros começa em Paris

PARIS, 24 MAR (ANSA) – Após o adiamento em outubro passado, o julgamento do ator francês Gérard Depardieu, acusado por duas mulheres de estupro e agressões sexuais durante as gravações de um filme, começa nesta segunda-feira (24), em Paris.

A audiência terá início a partir das 13h30 ( horário local) e deverá continuar até amanhã (25). Ao chegar no local, o ator foi recebido por uma manifestação de feministas gritando frases como “vítimas, nós acreditamos em vocês”, “Estupradores, nós vemos vocês” e “Você tocou em uma? Todas nós revidamos”.

Depardieu permaneceu em silêncio, enquanto seu advogado Jérémie Assous declarou que “todas as acusações são falsas”.

Os fatos em julgamento ocorreram durante as filmagens de “Les Volets Verts”, do diretor Jean Becker. Uma cenógrafa de 54 anos e uma assistente de direção de 34 anos o acusam de agressão, assédio e insultos sexistas.

De acordo com a denúncia feita em fevereiro de 2024, a figurinista de 54 anos teria sido violentada durante as gravações, e Depardieu teria tocado em partes de seu corpo, como abdômen, seios e nádegas, antes de falar “palavras indecentes”.

Ela citou aos investigadores que quando se aproximava dele sentia como se fosse uma “armadilha para lobos”.

Já a assistente de direção do filme também denunciou a lenda do cinema francês por tocar duas vezes em seus “seios e nádegas” em agosto de 2021, disse ela ao Mediapart.

O julgamento do caso estava marcado para outubro, mas foi adiado após o ator não comparecer, alegando sequelas de uma cirurgia cardíaca e diabetes, agravadas pelo estresse da audiência que se aproximava.

Com uma carreira consolidada, Depardieu é um dos atores franceses mais famosos do mundo e já estrelou grandes produções, incluindo “Asterix e Obélix” e “As Férias da Minha Vida”. No entanto, ele tem sido alvo de diversas acusações de assédio contra mulheres nos últimos anos, principalmente depois que o movimento #MeToo ganhou força na indústria cinematográfica.

Em dezembro de 2023, ele inclusive foi acionado judicialmente após a atriz Charlotte Arnould alegar ter sido estuprada duas vezes pelo ator, em sua casa em Paris, em agosto de 2018.

Dépardieu também foi acusado de gestos e comportamentos semelhantes por cerca de outras 20 mulheres, mas muitos dos processos foram posteriormente concluídos porque os fatos foram considerados prescritos. (ANSA).