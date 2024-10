Julgamento de assassinos de Marielle Franco será retomado às 8h desta quinta-feira, dia 31

Depois de mais de 13 horas de julgamento, a juíza Lúcia Glioche, do 4º Tribunal do Júri da Justiça do Rio de Janeiro, responsável pelo julgamento dos ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, que são assassinos confessos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, decidiu suspender a primeira sessão do julgamento.

De acordo com informações do site G1, a decisão aconteceu por volta da meia noite, após o fim dos depoimentos do réu Élcio Queiroz. A juíza decidiu que o julgamento deveria ser retomado às 8h desta quinta-feira, dia 31. Ao longo desta quarta-feira, dia 30, as testemunhas de defesa e acusação foram ouvidas.

O julgamento, que é acompanhado pelos réus da cadeia por meio de videoconferência, está acontecendo mais de 6 anos depois do atentado que matou a vereadora e seu motorista, em 14 de Março de 2018.