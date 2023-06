Julgamento contra Bolsonaro no TSE é reiniciado

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/06/2023 - 10:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 29 GIU – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reiniciou hoje (29) o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível por oito anos.

Bolsonaro é processado por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação estatais por causa de uma reunião com dezenas de embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho de 2022, quando ele atacou o sistema eleitoral brasileiro.

Nesta quinta-feira, devem votar seis dos sete ministros do TSE, começando por Raul Araújo, magistrado tido como próximo ao ex-presidente. Bolsonaro e seus aliados têm esperanças de que Araújo peça vistas hoje, o que adiaria o veredito por até 90 dias.

Na sequência votarão os ministros Floriano Marques, André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Kassio Nunes Marques e o presidente do TSE, Alexandre de Moraes.

Na terça-feira, o relator do caso, Benedito Gonçalves, votou pela condenação de Bolsonaro, acusando-o de “incitar à paranoia coletiva com informações falsas ou distorcidas, nocivas para o ambiente democrático”.

Por sua vez, o ex-presidente afirma que nunca teve a intenção de “atacar” a democracia e que a reunião com embaixadores faz parte de seu direito à liberdade de expressão.

Se o julgamento não for encerrado hoje, está prevista uma sessão do TSE para amanhã (30). Se ainda assim não for suficiente, o processo será retomado apenas em agosto devido ao recesso do Judiciário em julho. (ANSA).

