Juju Salimeni usa carro de R$ 315 mil do namorado para fotos

Juju Salimeni aproveitou que estava fazendo uma sessão de fotos e pegou emprestado um carro de luxo do namorado, o fisiculturista Diogo Basaglia. O automóvel é um Mustang Cobra MuscleCar V8 5.0, avaliado em aproximadamente R$ 315 mil.

“Roubei o carro do boy. Vou logo ali. Tá inteiro, tá, amor?”, brincou a musa fitness nos stories do Instagram. O carro foi comprado por Diogo em outubro de 2021, pouco tempo depois dele assumir o relacionamento com Juju. Na época, ele ficou emocionado com a aquisição. “Feliz demais. Sabe aquele sonho de criança? Sempre fui apaixonado nesse carro, quem me conhece sabe. Sonhe, conquiste e vibre com a vitória. O sol nasce para todos. Não é ostentação, é motivação”, contou.

