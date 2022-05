Juju Salimeni sensualiza com body cavadíssimo e casaco de grife

Juju Salimeni compartilhou, nesta terça-feira (17), em seu Instagram, mais uma série de fotos de um novo ensaio, no qual aparece vestindo um body cavadíssimo e um casado da grife Balenciaga.

A musa fitness posou em uma escada e completou o look calçando botas pretas de couro de cano curto, e um colar preto com um grande pingente em formato de anel.





Recentemente, Juju compartilhou com seus fãs imagens que mostravam o aumento progressivo de suas próteses de silicone. Ela explicou que colocou 300 ml nos seios quando tinha 18 anos, e que alterou a prótese para uma de 580 ml, aos 30 anos.

A modelo e apresentadora, de 35 anos, também falou sobre os procedimentos no rosto ao ser questionada por um seguidor. Ela contou que não fez plásticas no rosto, mas que é adepta do botox e do preenchimentos.