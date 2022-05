Juju Salimeni revela número aproximado de sua coleção de calçados : ‘Em média, 450 pares’

A musa fitness Juju Salimeni costuma impressionar seus fãs diariamente pelo corpo sarado, além da variação de seus looks. Questionada na caixa de perguntas do Instagram por um seguidor, a apresentadora revelou de forma aproximada o número de calçados que possui em seu closet na casa em São Paulo.

“Não tenho certeza, mas acredito que em média 450 pares”, declarou Juju, de 35 anos, se referindo a todos os modelos.





A namorada do fisiculturista Diogo Basaglia também revelou que a aparência de uma pessoa conta sim para ela.

“Óbvio. Beleza conta totalmente pra mim”, disse.

“Claro que depois a personalidade conta muito mais, mas pra que eu tenha o mínimo de interesse, tenho que me sentir atraída fisicamente. Eu me cuido muito, treino, tenho alimentação regradíssima e jamais vou me sentir atraída por alguém que seja o oposto disso”, finalizou.