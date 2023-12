Juju Salimeni revela dieta para entrar em forma para o Carnaval: ‘Purê de abóbora’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/12/2023 - 20:44 Para compartilhar:

Juju Salimeni, 37 anos, é a rainha de bateria da Barroca Zona Sul no Carnaval de São Paulo e já deu início aos preparativos para deixar o corpo no ponto para a próxima folia de Momo. A ex-panicat usou os Stories do seu Instagram, nesta quinta-feira, 21, para revelar como faz para perder peso antes de entrar na avenida.

A musa fitness contou que intensifica os treinos e que reduz a comida nos meses que antecedem o Carnaval. Mas, tem mais um segredo aí: ela elencou os alimentos que coloca no prato.

“Diminuiu a alimentação, não tem como perder peso sem déficit calórico, mas é tudo um conjunto, uma coisa conectada à outra para obter um resultado”, disse ela em vídeo.

“O que mudou na minha dieta? O frango continua, frango desfiado, e incluí essa mistura de legumes, tem abobrinha, berinjela, tem bastante coisa. E troquei o arroz pelo purê de abóbora, que como menos, são 80 gramas. Só. Arroz eu comia 1020 (gramas), então diminuí o carboidrato”, explicou ela.

Outro segredo que a musa do carnaval contou aos fãs é que passou a controlar a quantidade de sal ingerido.

“Aqui em casa, as nossas comidas ficam prontas sem sal, não se cozinha com sal. Em cada refeição a gente coloca 1mg de sal, porque quando você consome muito sal acaba retendo muito líquido”, lembrou ela, que acrescenta o tempo com a comida já no prato.

