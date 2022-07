Juju Salimeni relembra tempos de Pânico na TV: ‘Peguei um trauma’

Juju Salimeni esteve no Pod Delas desta quarta-feira (13) e um dos assuntos foi o Pânico na TV. A empresária era uma das “panicats” e contou que passou por coisas que hoje não seriam permitidas.

“Era uma loucura, tanto de coisa nojenta que a gente comia, quanto lugar que a gente se jogava e aventuras ‘de medo’… hoje eu não faria mais nada. Hoje eu sou cagona, tenho medo de tudo. Acho que peguei um trauma que não consigo fazer mais nada. Se me botar num escorregador, tenho medo. Tudo que fiz, não consigo repetir a maioria. Não tenho coragem de fazer mais nada”, disse.

“A gente ganhava duzentos reais por gravação, era pouquíssimo. Era uma fase em que a gente era super explorada. Nada que aconteceu naquela fase seria permitido hoje em dia, tanto sobre as conotações das piadas quanto essa questão de trabalho. A gente não tinha contrato, salário, nada. Era largado. Era uma vitrine. A gente pegou uma fase muito boa de eventos. A gente era muito contratada para fazer presença. A gente trabalhava muito com isso, então realmente ganhava bem”, relembrou.

Essa não é a primeira vez que ela conta como foi trabalhar no programa. Ela revelou para seus seguidores no Instagram que sofreu “intolerância religiosa e inúmeros abusos verbais e psicológicos, sem falar do machismo extremo”.