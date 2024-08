Juju Salimeni rebate seguidor que questionou mudança em sua aparência: ’16 anos a mais’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/08/2024 - 10:41 Para compartilhar:

A influenciadora Juju Salimeni, de 37 anos, usou as redes sociais na quarta-feira, 21, para responder a um seguidor que questionou o motivo pelo qual ela “não se parece com a Juju”. Usando bom humor e jogo de cintura, a ex-panicat justificou as mudanças em sua aparência física ao longo do tempo.

“Por que você não parece nada com a Juju?”, escreveu o internauta, em uma caixinha de perguntas no Instagram. E Juju respondeu: “Ué, pensei que eu era a Juju [risos]. Mas acho que entendi a pergunta: por que eu não pareço mais a Juju que surgiu na TV em 2008. Bom, eu acho que, para começar, hoje eu tenho 16 anos a mais”.

E continuou: “Também o cabelo era muito diferente, era loiro com franja. A maquiagem era pesadíssima, as roupas tinham outro estilo, enfim, épocas bem diferentes, né? Hoje eu sou uma mulher, e era só uma menina naquela época. Tudo muda! São fases e fui feliz em todas elas”.