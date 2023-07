Juju Salimeni rebate acusações de cirurgias no rosto: ‘Não preciso ainda’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2023 - 3:52 Compartilhe

Juju Salimeni usou o Instagram nesta terça-feira, 25, para responder um seguidor incrédulo com sua mudança física. Tudo começou quando a musa fitness publicou um “antes e depois” na segunda-feira, 24, e deixou fãs espantados. Ela, no entanto, nega que tenha feito harmonização facial.

“Sou fã das antigas e também procuro entender como seu rosto mudou tanto, [do] Legendários para cá”, escreveu o internauta, em uma caixinha de perguntas disponibilizada por Juju. No questionamento, ele refere-se ao programa de TV apresentado por Marcos Mion entre 2010 e 2017, no qual ela era repórter e apresentadora.

“Gente, mas que paranoia é essa? São tantos fatores!”, começou a ex-Panicat, na resposta ao seguidor.

“O cabelo era completamente diferente, o estilo de maquiagem era outro (sim, a maquiagem é capaz de transformar completamente o rosto de alguém), hoje eu uso um delineado na boca que deixa ela imensa”, continuou, reiterando que tudo mudou sem a necessidade de intervenções estéticas.

“Eu sei que muita gente quer, de qualquer jeito, provar que eu fiz milhares de plásticas e harmonização, mas eu não fiz! Meu rosto é o mesmo!”, declarou.

“No dia que eu quiser, farei todas as plásticas que tiver vontade. Vou esticar meu rosto, ficar com boca de pato, nariz de Michael Jackson e tudo mais que a gente vê por aí. Só não preciso ainda”, concluiu a influenciadora, que relatou fazer apenas aplicações de botox na face.

Confira:

d

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias