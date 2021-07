Juju Salimeni lamenta após emagrecer seis quilos: ‘Gosto de ser grandona’

Juju Salimeni fez uma série de Stories no Instagram nesta terça-feira (06) e contou aos seus que emagreceu seis quilos, mas ficou na dúvida se gostou ou não do resultado.”Eu estava achando que tinha emagrecido quatro quilos, acabei de me pesar e emagreci seis quilos. Não sei como. Só sei que estou me sentindo ultramagra. Não sei se gosto, porque gosto de ser grandona, fortona. Mas tem muita gente que gosta assim desse estilo”, contou a modelo.

Veja também:

Pedro Cardoso detona Bolsonaro na rede social: ‘Nazifascismo tropical’

‘Ainda não estou pronto para celebrar’, diz Tiago Leifert após ser vacinado

Na sequência, Salimeni ainda fez uma enquete para saver opinião dos seguidores: “O que vocês acham? Mais magrinha, definida, que eu fiquei bem mais sequinha, ou fortona?”, questionou a famosa.

Veja também