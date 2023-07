Juju Salimeni explica motivo de recusar terapia: ‘Loucura dos outros’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/07/2023 - 1:37 Compartilhe

Juju Salimeni usou o Instagram nesta sexta-feira, 14, para revelar que se recusa a fazer terapia. Em resposta à pergunta de um seguidor, a influenciadora revelou que acredita que seu maior problema são as pessoas ao seu redor.

“Não [faço terapia] porque as vezes que tentei me levaram a algumas conclusões importantes”, começou ela. “Não tenho saco pra ficar uma hora conversando com ninguém, e o problema real da minha vida nunca fui eu, e sim as pessoas que eu insistia em manter ao meu redor.”

“Me recuso a fazer terapia por causa da loucura dos outros. Cortei relações e advinha? Acabaram-se os problemas”, continuou.

E finalizou, aconselhando: “Fica a dica: antes de enlouquecer, observe se é você mesmo que precisa de terapia.”

Confira:

