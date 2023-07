Juju Salimeni dá opinião ácida sobre sucesso de ‘Barbie’: ‘Efeito manada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 23:56 Compartilhe

Juju Salimeni usou os stories do Instagram nesta sexta-feira, 21, para dar sua opinião honesta sobre o sucesso de “Barbie“. O filme tem lotado salas de cinema de todo o país desde sua estreia na quinta, 20.

“O que você está achando desse surto com o filme Barbie?”, questionou um seguidor, em uma caixinha de perguntas da rede social.

“Não se pode negar que o marketing feito foi impecável, mas só mostra o quanto os brasileiros são influenciáveis e caem facilmente no ‘efeito manada'”, começou a musa fitness.

“Acho que é um dos povos que mais têm necessidade de ‘pertencer’ e seguir alguma ‘modinha’. A grande maioria nunca nem teve uma boneca Barbie mas tá lá, vestindo rosa e fazendo trends no Insta”, continuou ela.

Essa não é a primeira vez que Juju dá opiniões ácidas sobre assuntos diversos. Recentemente, ela alegou não fazer terapia por acreditar que seu maior problema seja as pessoas ao seu redor.

“Não [faço terapia] porque as vezes que tentei me levaram a algumas conclusões importantes. Não tenho saco pra ficar uma hora conversando com ninguém, e o problema real da minha vida nunca fui eu, e sim as pessoas que eu insistia em manter ao meu redor”, declarou, na lata.

