Juju Salimeni curte dia em praia em Miami e ganha elogio do namorado: ‘Minha vida’

Da Redação 09/08/2022 - 3:38 Compartilhe

Juju Salimeni aproveitou o dia de calor nesta segunda-feira (8) para curtir uma praia em Miami, nos Estados Unidos, e compartilhou em seu Instagram algumas fotos do momento.

A influenciadora fitness, de 35 anos, posou sorridente usando um maiô estampado com plantas e detalhes em vermelho e azul. Juju ainda completou o look com um boné verde fluorescente e óculos de lentes grandes e espelhadas.

“Miami vibes”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação. Seu namorado, o empresário Diogo Basaglia, marcou presença nos comentários: “Minha vida”.