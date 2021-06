Juju Salimeni abre coração sobre psoríase durante depressão

A apresentadora Juju Salimeni falou sobre um assunto muito sério nos stories do Instagram. Ela usou a plataforma para abrir o coração sobre a época em que sofreu com psoríase durante a depressão, confessando que chegou a “se rasgar inteira” com as erupções cutâneas.

“Durante vários anos sofri com a psoríase. Pelo que sei, é causada por estresse. Então, toda vez que eu entrava em uma fase tensa de estresse, tinha muitas coceiras em determinados lugares do corpo. Os lugares que eu mais tinha era aqui [colo], eu me rasgava inteira, ficava toda machucada. Cotovelos, também, ficam muito ressecado, sabe? Você sente uma coceira absurda. Parece que cria uma escama no local em que você coça. Não sei explicar, mas a coceira parece que dá um alívio. Eu cravava as unhas”, disse.

Para evitar que se machucasse mais, Juju teve que dormir com luvas e esparadrapos. “Eu me machucava à noite sem saber. Eu também dormia com adesivos de esparadrapos no local para que eu não me machucasse mais ainda, porque durante à noite era pior, não estava vendo”, continuou. A psoríase pode ter várias causas, mas o estresse é uma das mais comuns.

“É terrível. Dizem que não tem cura. O que eu fazia era aplicar pomadas para ajudar nos machucados. Tinha que ter muito controle mental. Eu escutava muito de médicos: ‘Você tem que evitar o estresse’. Como se evita o estresse? Não é uma coisa que se escolhe. Principalmente no momento em que estamos vivendo, todo mundo está estressado e ansioso. A grande maioria das pessoas sofre de ansiedade, tem diversos problemas psicológicos de ansiedade. E principalmente no momento em que estamos vivendo, todo mundo está estressado. Estamos vivendo um momento de pandemia, incertezas, doença, problemas políticos, econômicos. As pessoas estão desequilibrados’, finalizou a modelo fitness.

