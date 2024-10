Juízes da Suprema Corte do México renunciam após reforma

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/10/2024 - 14:01 Para compartilhar:

CIDADE DO MÉXICO, 31 OUT (ANSA) – Oito dos 11 juízes da Suprema Corte de Justiça do México renunciaram ao posto na última quarta-feira (30), após a aprovação da reforma judiciária que prevê a escolha dos magistrados através do voto popular.

De acordo com nota do órgão, “oito juízes recusaram-se a participar das eleições que farão do México o único país do mundo a selecionar todos os seus juízes pelo voto popular”.

As demissões, que terão efeito a partir de 31 de agosto de 2025, ocorreram no prazo final para juízes e magistrados declararem a intenção de concorrer ou não à votação popular marcada para 1º de junho do próximo ano. Se não tivessem se pronunciado hoje (31), os juízes teriam perdido o direito às suas aposentadorias..

A maioria dos que renunciaram se opõe à reforma promovida pela recém-empossada presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, e por seu antecessor, Andrés Manuel López Obrador.

A Suprema Corte discutirá na próxima terça-feira (5) um projeto do juiz Juan Luis González, um dos oito que renunciaram, para invalidar parcialmente a alteração aprovada pelo Parlamento em setembro. (ANSA).