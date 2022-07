Juíza rejeita recurso de Amber Heard para anular julgamento

NEW YORK, 14 JUL (ANSA) – Uma juíza do estado norte-americano da Virgínia rejeitou na última quarta-feira (13) o pedido da defesa da atriz Amber Heard para anular o julgamento que deu vitória ao ator e ex-marido Johnny Depp.

Os advogados de Heard apontaram que um dos membros do júri, identificado como “jurado 15”, foi substituído pelo próprio filho, que possui o mesmo nome e endereço do pai. O tribunal admitiu a troca, mas informou que a defesa da atriz não conseguiu argumentar como a alteração poderia ter influenciado no veredicto final.

A defesa da norte-americana também reclamou do alto valor da indenização que sua cliente precisará pagar ao ex-marido, mas o apelo dos advogados de Heard foi negado. A atriz perdeu o caso e foi obrigada a desembolsar cerca de US$ 10 milhões ao astro da franquia “Piratas do Caribe”.

A equipe que defende Depp, por sua vez, respondeu que os argumentos apresentados pelos advogados de Heard foram infundados.

O ator abriu um processo contra a ex-mulher para pedir uma indenização de US$ 50 milhões por causa de um artigo escrito por ela no “The Washington Post”, no qual fez declarações sobre abusos domésticos sem mencionar o ator.

Em sua condenação, a justiça norte-americana considerou que os comentários de Heard sobre seu casamento eram “falsas” e transmitiam “uma implicação difamatória” para outras pessoas, além de Depp. O júri também disse que a atriz de “Aquaman” agiu com “malícia real”.

O casal teve um relacionamento entre 2011 e 2016, entre namoro, casamento e divórcio, que foi concluído em 2017. (ANSA).