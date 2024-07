Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/07/2024 - 12:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 15 JUL (ANSA) – A juíza Aileen Cannon arquivou, nesta segunda-feira (15), o processo criminal contra o ex-presidente Donald Trump no qual ele é acusado de guardar ilegalmente documentos confidenciais da Casa Branca em sua residência em Mar-a-Lago.

Na sentença, Cannon justifica a anulação do processo judicial com o fato de a nomeação do procurador especial Jack Smith ter violado a Constituição. (ANSA).