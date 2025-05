Juíza que anulou ordem de prisão contra Evo Morales é presa na Bolívia

A polícia boliviana prendeu, nesta segunda-feira (5), a juíza que na semana passada anulou uma ordem de prisão contra o ex-presidente Evo Morales, acusado de tráfico de menor. A decisão da juíza foi posteriormente suspensa por outro tribunal, informou o Ministério Público.

A prisão ocorreu em Santa Cruz de la Sierra, no leste do país, onde fica o escritório da juíza Lilian Moreno. Ela também rejeitou as acusações contra o líder indígena, o congelamento de seus bens e a proibição de deixar o país.

“Com uma resolução fundamentada (…), os policiais cumpriram” uma ordem de prisão contra a juíza Lilian Moreno, disse Roger Mariaca, procurador-geral da Bolívia, em entrevista coletiva.

No domingo, o Ministério da Justiça anunciou que havia denunciado a magistrada pelos supostos crimes de desobediência a resoluções constitucionais e prevaricação, que consiste em ditar disposições fora da lei.

A juíza foi transferida após sua prisão em um voo comercial para La Paz.

“Entendo que nas próximas horas essa pessoa, que está atualmente presa, prestará depoimento” a um promotor, disse Mariaca.

Morales, de 65 anos, que governou a Bolívia entre 2006 e 2019, está refugiado na região de cultivo de coca de Chapare, no centro do país, há sete meses.

Segundo a acusação, o ex-presidente teve uma relação com uma garota de 15 anos em 2015, com quem teve uma filha um ano depois.

A acusação alega que Morales concedeu benefícios aos pais em troca de sua filha, que fazia parte da “guarda juvenil” do então partido do ex-presidente.

Morales nega essas acusações.

