Juíza manda soltar preso por crime cometido quando era revistado pela PM

A Justiça mandou soltar na quarta-feira (10) um dos três rapazes presos pela PM e acusados pelo Ministério Público pelo sequestro relâmpago de um médico, ocorrido em 4 de janeiro, em São Paulo. As informações são do UOL.

Lennon Seixas Vieira, de 27 anos, teve liberdade provisória determinada pela juíza Maria Fernanda Belli, da 1ª Vara Criminal de São Paulo. Segundo ela, “toda a prova até o momento carreada parece questionável [e] e não se coaduna com a correção que se espera da análise de um caso”.

A magistrada também levou em consideração que o rapaz não possui antecedentes criminais, vive com os pais e que, apesar da gravidade da acusação que pesa contra ele, a prisão preventiva seria “uma antecipação da pena”.

Lennon e os irmãos Bruno Souza dos Prazeres, de 27 anos, e Rodrigo Souza dos Prazeres, de 31 anos, eram abordados por policiais no momento do crime. A confirmação foi feita pela família de uma das vítimas, que conseguiu obter imagens de uma câmera de segurança. Os jovens também não parecem com a descrição dos bandidos feita pela vítima e a única semelhança é que ambos são negros.

