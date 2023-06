Juíza Gabriela Hardt sai da Lava Jato, decide tribunal da 4ª Região

A juíza Gabriela Hardt deixou a 13ª Vara da Justiça Federal do Paraná e sai do comando da Operação Lava Jato. A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Gabriela foi substituída pelo juiz federal Fábio Nunes de Martino, da 1ª Vara Federal de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

