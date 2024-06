Juíza americana diz que Assange é um ‘homem livre’ após acordo de admissão de culpa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/06/2024 - 23:09 Para compartilhar:

Uma juíza americana declarou nesta quarta-feira (noite de terça, 25, em Brasília) que Julian Assange é um “homem livre” após um acordo que põe fim a uma longa saga jurídica e midiática para o fundador do WikiLeaks, processado por ter publicado centenas de milhares de documentos confidenciais americanos.

“Com este julgamento, parece que você poderá sair desta sala de audiência como um homem livre”, declarou a juíza Ramona V. Manglona após o ativista ter se declarado culpado no tribunal federal de Saipan, nas Ilhas Marianas do Norte, um território americano no Pacífico.

