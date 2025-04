Juiz tem vida dupla, falsifica documentos e inventa ser descendente de lordes

Tudo só foi descoberto depois que ele cometeu um deslize. Ele foi ao Poupatempo para tirar uma nova carteira de identidade com o nome inglês. Mas, ao fazer o pedido, apresentou uma certidão de nascimento com o número de registro do nome verdadeiro. Então, duas pessoas com a mesma digital pareceram no sistema.

O alerta foi dado pelo setor antifraude do Instituto de Identificação, que travou a emissão de qualquer novo documento. Quando o juiz voltou ao Poupatempo para buscar a segunda via do RG, descobriu que, antes disso, precisaria procurar a polícia. Quando chegou ao Instituto de Identificação da Polícia Civil, foi avisado de que seria ouvido na investigação sobre uso de documentação falsa. Ao ser questionado pelo delegado do caso, se apresentou como José Eduardo Franco dos Reis, e disse ser artesão. Ao ser perguntando sobre quem é então o homem com nome inglês respondeu: um irmão gêmeo dele dado à adoção ainda criança para britânicos. A polícia buscou todas as informações do passado em cartórios, nas instituições e até na Inglaterra. E o inquérito concluiu que Edward é apenas um devaneio de Eduardo. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público por falsidade ideológica, uso de documento falso e fraude em concurso público e o juiz virou réu. Agora, José Eduardo precisa ser comunicado da decisão para apresentar sua defesa, no entanto, ele ainda não foi encontrado. O Tribunal de Justiça já suspendeu o pagamento da aposentadoria do juiz.