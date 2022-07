Juiz que autorizou prisão de Milton Ribeiro tem carro atacado com fezes e ovos no DF

O juiz Renato Borelli, da 15ª Vara da Justiça Federal em Brasília, foi o responsável pela ordem de prisão do ex-ministro Milton Ribeiro no mês passado. Nesta quinta-feira (7), ele sofreu um ataque quando deixa sua casa, com o carro atingido por diversas coisas. As informações são do G1.

O carro de Renato foi alvo de fezes de animais, terra e ovos. O juiz não ficou ferido, mas teve a visão prejudicada e, depois de conseguir controlar o carro, conseguiu parar em um lugar seguro.

Renato Borelli foi quem autorizou a operação da Polícia Federal que prendeu Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, e os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, que são acusados de cobrar propina para liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Após o ataque, segundo informações da TV Globo, o juiz comunicou o Tribunal Regional Federal (TRF), que pretende apurar os fatos. Após a prisão do trio, Renato declarou que recebeu diversas ameaças na internet e teve a proteção ampliada a pedido do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).