Juiz permite que Musk inclua denúncia de ex-funcionário em ação contra Twitter

O juiz do Estado americano de Delaware que está conduzindo o processo sobre a compra do Twitter por Elon Musk decidiu que o bilionário pode alterar sua ação judicial para incorporar denúncias de Peiter Zatko, um ex-chefe de segurança da empresa.







O juiz negou o pedido de Musk para adiar o julgamento do processo de 17 de outubro para o mês de novembro.

Em uma decisão nesta quarta-feira, o juiz citou uma regra do Tribunal de Chancelaria em que a permissão para incluir emendas ao processo deve ser “dada livremente quando a justiça assim o exigir”.

Na queixa do denunciante, apresentada à Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM americano) em julho e tornada pública no mês passado, Zatko acusa a empresa de não proteger dados confidenciais de usuários e mentir sobre seus problemas de segurança.

Em julho, o Twitter processou Musk por suspender o acordo de US$ 44 bilhões para a compra da empresa, fechado em abril.

Em resposta, Musk entrou com uma ação na Justiça em que acusa a companhia de maquiar as condições de negócios e as principais métricas de usuários da plataforma.