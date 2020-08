Juiz manda Trump entregar 8 anos de declarações de impostos

NOVA YORK, 20 AGO (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve entregar suas declarações de impostos dos últimos oito anos às autoridades de Nova York, segundo determinação do juiz federal de Manhattan, Victor Marrero, nesta quinta-feira (20).

A decisão descrita em 103 páginas rejeita a tentativa do republicano de anular a intimação do procurador Cyrus R. Vance, a qual pede para Trump mostrar os documentos de 2011 a 2018.

No mês passado, o presidente americano já havia tentado bloquear a intimação, após a Suprema Corte dos EUA decidir que ele não estava imune a investigações criminais estaduais e deveria entregar as declarações. Na ocasião, argumentou que a decisão era “extremamente exagerada”.

Depois disso, o magnata levou o caso para um tribunal do distrito de Nova York, onde ressaltou que o pedido de Vance era “amplo demais” e de má fé”.

Até o momento, o inquérito parecia em grande parte focado nos pagamentos em dinheiro feito na véspera da eleição presidencial de 2016 a duas mulheres que disseram ter relações com Trump, incluindo a atriz pornô Stormy Daniels.

No entanto, no início do mês Vance disse que informações “incontestadas” que circularam em meios de comunicação no ano passado sobre as práticas empresariais de Trump tornaram claro que o gabinete tinha uma base legal para intimá-lo.

O promotor analisa alegações públicas de possível atividade criminosa na Organização Trump e cita investigações de jornais que concluíram que o presidente pode ter inflado ilegalmente seu patrimônio líquido e o valor de suas propriedades a credores e seguradoras. (ANSA)

