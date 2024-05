Juiz decidirá pena de Donald Trump no dia 11 de julho

Da Redação - com informações da AFPi Da Redação - com informações da AFP https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-informacoes-da-afp/ 30/05/2024 - 18:44 Para compartilhar:

O juiz que preside o julgamento contra o ex-presidente americano, Donald Trump, considerado culpado, nesta quinta-feira (30), de ocultar pagamentos para comprar o silêncio de uma ex-atriz pornô, fixará a sentença em 11 de julho às 10h locais (11h de Brasília) no tribunal de Nova York.

Trump é acusado de falsificar documentos comerciais para encobrir o pagamento de US$ 130 mil para a atriz pornô Stormy Daniels, pouco antes do pleito de 2016. O valor foi usado para silenciar Stormy, que prometia divulgar o caso extraconjugal do republicano.

O ex-presidente nega as acusações e afirma que a denúncia é uma tentativa de prejudicar sua campanha à Casa Branca. Ele ainda negou ter tido um relacionamento com a atriz.

Ao deixar o tribunal, Trump criticou a decisão do júri e afirmou que o julgamento foi fraudado.

“Isso foi uma desgraça. Este foi um julgamento fraudado por um juiz em conflito que era corrupto”, afirmou Trump, aos jornalistas.

O julgamento de Donald Trump durou dois dias. No primeiro, o júri, composto por 12 pessoas, analisou provas e ouviu os depoimentos. Nesta quinta, a Corte se debruçou novamente sobre as provas e se reuniu para decidir o futuro do candidato republicano.

Entre os depoimentos estava o do ex-advogado de Trump, Michael Cohen, que afirmou ter encoberto os pagamentos com a ciência do empresário.