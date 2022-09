Juiz emite três mandados de prisão por acidente que prendeu 10 mineiros no México

AFP 04/09/2022 - 18:27 Compartilhe

Um juiz emitiu três mandados de prisão pelo acidente ocorrido em 3 de agosto em uma mina no norte do México, onde 10 trabalhadores permanecem presos, informou a procuradoria-geral em comunicado neste domingo (4).







Uma dessas pessoas foi acusada de “exploração ilícita de um bem da Nação”, disse a instituição.

Os outros dois foram acusados de supostamente terem “permitido que as atividades de exploração de carvão fossem realizadas de maneira ilegal”, acrescentou a procuradoria.

O acidente no local de mineração, pertencente à empresa El Pinabete, localizado em um complexo em Agujita, em Coahuila, ocorreu quando os trabalhadores abriram um buraco na mina que fez com que a água acumulada no complexo vizinho de Conchas Norte transbordasse para o local onde estavam.

Cinco mineiros conseguiram sair por conta própria, mas em todo esse tempo não foi possível estabelecer contato com os 10 que ficaram presos, cujo estado é desconhecido.

Em 28 de agosto, o presidente Andrés Manuel López Obrador anunciou que os familiares dos trabalhadores presos aceitaram o plano de resgate apresentado pelo governo, que levará entre seis e onze meses.

De acordo com a chefe da Defesa Civil, Laura Velázquez, estão sendo avaliadas três “opções” para o resgate, uma das quais consiste na abertura de um túnel com “rampas de acesso inclinadas” para chegar às galerias da mina, além de bombear a água.

A estratégia inicial era que os mergulhadores militares tentassem descer verticalmente pelos poços onde os trabalhadores costumam acessar, quando a inundação estava em pouco mais de um metro. Mas o nível da água subiu para mais de 30 metros em 14 de agosto e assim se manteve.