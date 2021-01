Juiz e humorista ‘Epaminondas Gustavo’ morre após complicações da Covid-19

O juiz e humorista Cláudio Rendeiro, de 55 anos, morreu nesta segunda-feira (18) após complicações da covid-19. Ele estava internado em Belém, no Pará, desde 9 de janeiro. Conhecido pela interpretação do personagem Epaminondas Gustavo, Rendeiro também era juiz da 4ª Vara do Tribunal do Júri, em Belém.

Conforme o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), o juiz morreu às 6h10. Em nota, o presidente do TJPA, desembargador Leonardo de Noronha Tavares, lamentou a morte do colega e editou portaria estabelecendo luto oficial por três dias.

“Os atos fúnebres estão sendo procedidos com as cautelas recomendadas pelos protocolos relativos à pandemia do coronavirus, de que o ilustre juiz foi vítima, por isso reservados aos círculos familiares, enquanto o Tribunal de Justiça adota os procedimentos próprios à ocorrência de perdas de seus integrantes, entre os quais o juiz de direito Claudio Rendeiro era dos mais destacados, no exercício da função na aplicação da Justiça”, diz a nota do TJPA.

O personagem interpretado por Rendeiro era um ribeirinho de Cametá que representa o cabloco paraense e o seu linguajar. Nas redes sociais, artistas, autoridades e entidades brasileiras lamentaram a morte do juiz e humorista.

No Dia Internacional do Riso, uma das gargalhadas mais marcantes do nosso Estado silenciou. Descanse em paz, Dr. Cláudio Rendeiro, nosso eterno e querido Epaminondas Gustavo. Aos amigos e familiares, meus sentimentos. pic.twitter.com/3f3baSKbg6 — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 18, 2021

Pará amanheceu nesta segunda-feira mais triste, faleceu hoje, vítima deste terrível Vírus #COVID19, nosso querido Juiz Cláudio Rendeiro! Ele dava vida a Epaminondas Gustavo, que tanto nos fez rir com sua alegria que expressava a alma paraense, do caboclo, do ribeirinho, pic.twitter.com/Yywe4meUlu — Paulo Rocha (@senadorpaulor) January 18, 2021

#PesarOABPA É com profundo pesar que a OAB-PA comunica o falecimento do juiz de Direito Cláudio Henrique Lopes Rendeiro, ocorrido na manhã desta segunda-feira (18). Talentoso e com senso de humor bem peculiar, Claudio interpretava o personagem Epaminondas Gustavo. pic.twitter.com/F68vud05Rw — OAB Pará (@oabpara) January 18, 2021

Muito triste com o falecimento de Cláudio Rendeiro, o Epaminondas Gustavo. Juiz de Direito e personagem comediante. Trouxe justiça na sua profissão e muita alegria a todos como autêntico comediante paraense. Descanse em paz. 😥 pic.twitter.com/B9KzhtdASl — Alan Mansur (@AlanMansur) January 18, 2021

Sem palavras com essa perda

Ícone do humor paraense Epaminondas perdeu a batalha pro COVID

Ainda ñ acabou gente! pic.twitter.com/dLuxiogSib — Gaby Amarantos (@GabyAmarantos) January 18, 2021

O Paysandu lamenta profundamente o falecimento de Cláudio Rendeiro, juiz e humorista que interpretava o personagem “Epaminondas Gustavo”. No Dia Internacional do Riso, este bicolor que fez a gente tantas vezes sorrir, nos deixou. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs. — Paysandu Sport Club (@Paysandu) January 18, 2021

Veja também