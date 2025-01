Juiz bloqueia decreto de Trump que veta cidadania por nascimento

WASHINGTON, 23 JAN (ANSA) – Um juiz federal de Seattle suspendeu temporariamente a ordem executiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que proíbe o direito à cidadania por nascença no país para filhos de imigrantes em situação irregular ou com visto de permanência temporário.

Segundo o jornal “The New York Times”, a decisão foi tomada porque o direito à cidadania para aqueles nascidos nos Estados Unidos está consagrado na Constituição.

“Esse é um decreto flagrantemente inconstitucional”, afirmou o juiz John C. Coughenour sobre o decreto do republicano.

A medida anunciada pelo republicano logo após sua posse passaria a valer em 30 dias e direciona todas as agências federais a não emitirem documentos para esses menores.

Entretanto, o bloqueio da ordem é feito após 22 estados, incluindo Arizona, Illinois, Oregon e Washington, questionarem o ato de Trump, argumentando que fere a Constituição e a jurisprudência da Suprema Corte do país.

“Apesar dos amplos poderes do presidente para definir a política de imigração, a Ordem de Retirada de Cidadania está muito além dos limites legais da autoridade do presidente”, diz um trecho de uma das ações judiciais. (ANSA).