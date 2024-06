Juiz americano autoriza a liquidação dos bens de famoso teórico da conspiração

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/06/2024 - 19:03 Para compartilhar:

Um juiz do Texas autorizou nesta sexta-feira (14) a liquidação dos bens de um popular teórico da conspiração para o pagamento de indenização às famílias das vítimas de um tiroteio em uma escola na década passada, massacre que foi classificado por ele como uma “farsa”, relataram veículos de comunicação americanos.

Alex Jones, que acumulou fortuna através de plataformas de internet como a InfoWars, havia afirmado que o tiroteio na escola primária Sandy Hook em Connecticut, em 2012, foi fabricado pelo governo e por defensores do controle de armas como uma desculpa para regulá-las, e que ninguém morreu no ataque.

O autor do crime, que antes havia assassinado a própria mãe, matou 20 crianças e seis adultos na escola e depois se suicidou.

As plataformas de extrema direita de Jones têm estado na mira pela divulgação de informações conspiratórias ou falsas. O comunicador, no entanto, afirma que está respaldado pelo direito constitucional à liberdade de expressão.

Jones foi condenado a pagar quase US$ 1,5 bilhão (R$ 8 bilhões na cotação atual) em danos e prejuízos como reparação aos familiares das vítimas no tiroteio de Sandy Hook. Ele posteriormente declarou falência pessoal no Texas, seu estado natal, e disse que seus passivos excediam em muito seus ativos, que poderiam chegar a US$ 10 milhões (R$ 53,6 milhões).

A Free Speech Systems, a empresa matriz da InfoWars, sediada no Texas, também declarou falência.

O juiz Christopher López permitiu nesta sexta-feira que Jones convertesse seu caso de falência pessoal em uma liquidação direta, mas ainda não se manifestou sobre se sua empresa teria a mesma sorte.

A decisão faz com que muitos bens de Jones, incluindo um rancho no Texas avaliado em cerca de US$ 2,8 milhões (cerca de R$ 15 milhões), sejam vendidos para ajudar na quitação das dívidas, mas alguns ativos, como sua casa em Austin, estão isentos.

As famílias das vítimas do massacre, que ainda não se manifestaram sobre a sentença, denunciaram durante anos assédio e ameaças por parte dos seguidores de Jones.

– Apoio a Trump –

A decisão põe em dúvida o futuro do site de extrema direita InfoWars, que há muito tempo é famoso por propagar informações consideradas conspiratórias ou falsas.

“Provavelmente este será o fim da InfoWars muito, muito em breve. Se não hoje, nas próximas semanas ou meses. Mas é apenas o começo da minha luta contra a tirania”, disse Jones, antes de entrar no tribunal nesta sexta-feira.

O teórico da conspiração, que apoiou as infundadas teorias que alegavam fraude nas eleições de 2020 em prejuízo a Donald Trump, disse que seu caso foi “um ensaio” do que agora ocorre com o ex-presidente republicano, considerado culpado de 34 crimes graves por falsificação de registros contábeis no mês passado em Nova York e que enfrenta outras acusações.

A loja online da InfoWars promove suplementos e estimulantes de testosterona enquanto o site afirma que o governo está feminilizando os homens ou os tornando homossexuais através do uso de contaminantes químicos.

De acordo com especialistas em desinformação, este tipo de negocio deixa claro o desafio de frear a informação falsa na internet, que cada vez se propaga mais rápido e gera mais engajamento e receita do que a verdadeira.

Cidadãos americanos e grupos defensores da democracia utilizam cada vez mais as demandas por difamação para pedir a responsabilização daqueles que propagam deliberadamente conteúdos de desinformação.

