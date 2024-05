Juiz ameaça Trump de prisão se ele desobedecer ordens

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/05/2024 - 11:35 Para compartilhar:

O juiz do histórico julgamento de Donald Trump ameaçou nesta segunda-feira (6) o ex-presidente com uma ordem de prisão se ele continuar violando a ordem que o proíbe de insultar testemunhas, o júri e funcionários do tribunal.

“Por mais que eu não queira impor-lhe uma pena de prisão (…) quero que entenda que o farei”, advertiu o juiz Juan Merchan no início da terceira semana de julgamento contra o primeiro ex-presidente na história dos Estados Unidos a sentar no banco dos réus.

O juiz lhe impôs uma nova multa de 1.000 dólares, que se soma a outra pena de 9.000 dólares (45,5 mil reais) por nove violações anteriores da ordem judicial que o proíbe de fazer referência a qualquer coisa relacionada com o julgamento nas suas redes sociais.

Na sua decisão, o juiz avisa-o que, por esta ser a décima vez que o tribunal o considera culpado de desobedecer às suas ordens, “parece claro que as multas não serão suficientes para dissuadir o acusado de violar ordens legais”.

O magnata, de 77 anos, agora candidato republicano às eleições presidenciais de novembro, está no banco dos réus acusado de falsificar documentos comerciais.

O objetivo era esconder um pagamento de 130 mil dólares (R$ 684 mil na cotação atual) feito à atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels para comprar seu silêncio sobre uma suposta relação que teriam tido e que o republicano sempre negou, para que não interferisse nas eleições de 2016, que ganhou contra a democrata Hillary Clinton.

