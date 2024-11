Juiz adia decisão sobre Trump em caso de atriz pornô

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/11/2024 - 14:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 12 NOV (ANSA) – O juiz Juan Merchan adiou nesta terça-feira (12) a decisão sobre se deve ou não anular a condenação do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, com base na imunidade presidencial, no caso envolvendo o pagamento de suborno à atriz pornô Stormy Daniels.

O magistrado mudou a data da divulgação da sentença para 19 de novembro para dar tempo aos advogados do magnata para apresentar novos argumentos sobre como sua vitória eleitoral afetará o caso.

Segundo a imprensa norte-americana, Merchan poderia decidir anular a condenação com base na decisão da Suprema Corte sobre a imunidade presidencial.

A defesa de Trump enviou uma carta conjunta pedindo o adiamento da decisão, que acontece após inúmeras tentativas bem-sucedidas de atrasar o caso. No início deste ano, o republicano foi considerado culpado por unanimidade por 34 crimes no processo que diz respeito às denúncias de fraudes para encobrir um suborno de US$ 130 mil à Daniels, feito para esconder um relacionamento extraconjugal.

O caso ocorreu durante a campanha de 2016, quando Trump se elegeu derrotando a democrata Hillary Clinton. Com isso, o republicano tornou-se o primeiro ex-presidente americano acusado e condenado criminalmente.

No entanto, com a vitória nas eleições à Casa Branca neste mês, a equipe de Trump quer que o caso seja arquivado, enquanto que a promotoria diz que precisa de tempo para avaliar os próximos passos. (ANSA).