Judoca Willian Lima fica em 5º lugar no Grand Slam de Baku

O judoca Willian Lima foi o melhor brasileiro no primeiro dia de lutas no Grand Slam de Baku, no Azerbaijão, nesta sexta-feira. Ele chegou a brigar pela medalha de bronze, mas acabou ficando com o quinto lugar na categoria até 66 kg.

Na disputa pelo terceiro lugar, Lima sofreu com punições e foi derrotado pelo judoca da casa Yashar Najafov. O brasileiro vinha de boas vitórias na chave do Grand Slam. Na rodada de abertura, ele superou o letão Anthony De Angelis com um waza-ari e seguidas punições ao adversário.

Depois, derrotou o russo Abrek Nagchev também nas punições. Mas, nas quartas de final, acabou imobilizado pelo francês Daikii Bouba até levar o ippon. William Lima, então, passou pela repescagem, quando venceu o italiano Matteo Piras nas punições, garantindo vaga na briga pelo bronze, onde não teve sucesso.

A boa campanha no Azerbaijão garantiu ao brasileiro mais 360 pontos no ranking mundial, que definirá a classificação olímpica para os Jogos de Paris-2024. Ele ocupa no momento o 10º e 11º lugares, respectivamente.

Entre os demais brasileiros que lutaram nesta sexta, Amanda Lima (até 48kg), Michel Augusto (até 60kg) e Jéssica Lima (até 57kg) foram eliminados logo na primeira rodada. Jéssica Pereira e Larissa Pimenta, ambas na categoria até 52kg, se despediram nas oitavas de final.

No sábado, o Brasil será representado pela experiente Ketleyn Quadros (até 63kg) e por Ellen Froner (até 70kg). As lutas das primeiras rodadas começarão às 3h30, pelo horário de Brasília, com finais a partir das 10h, com transmissão da Cazé TV, do Canal Olímpico do Brasil, da Judo TV, do SporTV e da NSports.

