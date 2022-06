Judoca Mayra Aguiar perde na final e leva prata no Grand Slam de Tbilisi

O Brasil encerrou o Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia, com quatro medalhas, sendo duas de prata e duas de bronze, na nona colocação geral. A última medalha foi conquistada pela judoca Mayra Aguiar, que perdeu a final contra a alemã Anna-Maria Wagner, na categoria até 78kg.

Medalhista olímpica e uma das principais judocas do Brasil, Mayra Aguiar volta a ficar, mesmo após a derrota, entre as dez melhores do ranking mundial da categoria. Na Geórgia, ela venceu a representante da casa, Tchanturia e a francesa Audrey Tcheumeo, ambas por ippon.





Na decisão, apesar de ser melhor durante boa parte da luta, viu a alemã aplicar um waza-ari e administrar a vantagem até conquistar a medalha de ouro.

Além de Mayra Aguiar, a experiente Ketleyn Quadros conquistou a medalha de prata na categoria até 63kg, no sábado. Rafaella Silva (até 57kg), de volta ao pódio num Grand Slam, e Tamires Crude (até 63kg), levaram a medalha de bronze.

A próxima etapa do Circuito Mundial de Judô será o Grand Slam de Ulaanbaatar, na Mongólia, evento importante porque vai iniciar a soma de pontos no ranking que vai definir os futuros classificados para a Olimpíada de Paris-2024.