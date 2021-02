Judô: Maria Suelen fatura primeira medalha do Brasil em 2021

No início da tarde deste sábado (20), a judoca Maria Suelen Altheman (+78kg) derrotou Melissa Mojica, de Porto Rico, por ippon e ficou com o bronze no Grand Slam de Tel Aviv, em Israel. A judoca foi para a disputa do bronze depois de ter sido derrotada na semifinal pela brasileira naturalizada portuguesa, Rochele Nunes, por ippon.

Além da vitória na luta pelo bronze, a paulista passou pela sérvia Milica Zabic e pela israelense Raz Hershko. O pódio lhe garantiu mais 500 pontos no ranking de classificação olímpica para Tóquio 2020. Número 3 do mundo atualmente, Maria Suelen é a melhor brasileira ranqueada no pesado feminino e disputa a vaga olímpica com Beatriz Souza, que ocupa a sétima posição na listagem e não lutou em Tel Aviv.

Essa foi a terceira medalha em quatro competições disputadas por Maria Suelen desde a retomada do Circuito Mundial. Em outubro de 2020, ela foi bronze no Grand Slam da Hungria, conquistou o título pan-americano, em novembro, e só não medalhou no World Masters, em janeiro de 2021.

Outros dois brasileiros lutaram neste sábado em Israel. Na categoria até 90 kg, Rafael Macedo foi superado na estreia pelo polonês Piotr Kuczera. E Leonardo Gonçalves, na 100 kg, ficou nas quartas para o chileno Thomas Briceño, depois de ter derrotado Simeon Catharina, da Holanda, nas oitavas de final.

Rochele Nunes ficou com a prata no torneio da categoria pesado feminino e a vencedora foi a francesa Dicko Romane

