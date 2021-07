Judô aumenta vantagem como esporte que dá mais medalhas olímpicas ao Brasil; relembre todas

A medalha de bronze olímpica conquistada por Daniel Cargnin, neste domingo (25), consolidou o judô como o esporte que dá mais pódios para o Brasil em Olimpíadas. São 23 medalhas conquistadas até agora, com 4 ouros, 3 pratas e 16 bronzes.

+ Após polêmica, Kelvin Hoefler acalma relação com Confederação de Skate

+ Daniel Cargnin ganha bronze e judô brasileiro mantém tradição de 37 anos

+ No vôlei feminino, Brasil vence Coreia do Sul na estreia olímpica

Essa grande quantidade de medalhas só é comparável com a quantidade de outro esporte se considerarmos uma hipótese: que vôlei de quadra e vôlei de praia são um esporte só. Neste caso, o vôlei também teria 23 medalhas, sendo 8 ouros, 10 pratas e 5 bronzes. Porém, levando em conta as diferenças entre os esportes, o Brasil tem 10 medalhas na quadra e 13 na praia.

Depois dessas duas modalidades aparecem outros esportes com menos medalhas: vela (18), atletismo (15) e natação (14), por exemplo. Veja no fim da matéria a lista completa.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio o judô tem boas chances de ampliar ainda mais a vantagem na liderança. Rafael Silva, o “Baby”, e Mayra Aguiar são fortes candidatos a medalha. E o histórico mostra que surpresas costumam acontecer no judô olímpico.

Relembre a seguir todas medalhas conquistadas pelo judô brasileiro em Olimpíadas.

1972 (Munique/GER)

Chiaki Ishii (-93kg, bronze)

A primeira medalha do Brasil no judô foi conquistada por um japonês naturalizado. Na disputa pelo 3º lugar, ele derrotou um atleta da Alemanha Oriental com um ippon.

1984 (Los Angeles/USA)

Douglas Vieira (-95kg, prata)

Após duas Olimpíadas sem medalha no judô, o Brasil começou uma sequência que não foi interrompida até hoje. Desde 84 sempre foi conquistada pelo menos uma medalha olímpica no esporte.

Em 84, Douglas conseguiu o principal resultado. Ele chegou na final e perdeu para o sul-coreano Ha Hyoung-Zoo.

Walter Carmona (-86kg, bronze)

Walter derrotou o britânico Densign White na disputa por medalha. Depois ele foi o porta-bandeira da delegação brasileira na Olimpíadas de Seul.

Luiz Onmura (-71kg, bronze)

Luiz derrotou o então campeão olímpico de sua categoria, o cubano Héctor Rodríguez, e faturou o bronze. Ele também conquistou três medalhas de prata em Jogos Pan-Americanos.

1988 (Seul/KOR)

Aurélio Miguel (-95kg, ouro)

Na Coreia do Sul o Brasil conquistou a primeira medalha de ouro. Aurélio Miguel derrotou o alemão Marc Meiling na final e influenciou gerações posteriores, que fizeram o crescimento do judô no Brasil.

1992 (Barcelona/ESP)

Rogério Sampaio (-65kg, ouro)

Rogério derrotou o húngaro Jozsef Csak na final e aumentou o legado criado por Aurélio. Ele era pouco conhecido até então e até lutou com um quimono emprestado, no improviso.

1996 (Atlanta/USA)

Aurélio Miguel (-95kg, bronze)

Oito anos depois de ganhar o ouro, Aurélio foi derrotado na semifinal. Mas faturou o bronze, após vencer o holandês Sonnemans com um ippon.

Henrique Guimarães (-65kg, bronze)

Henrique passou pela repescagem e, na disputa pelo bronze, derrotou o belga Philip Laats, com dois waza-ari.

2000 (Sydney/AUS)

Tiago Camilo (-73kg, prata)

Tiago impressionou durante a competição e chegou na final, mas perdeu para o italiano Giuseppe Maddaloni

Carlos Honorato (-90kg, prata)

Honorato foi uma surpresa, pois herdou a vaga após uma lesão de Edelmar Zanol. Quando chegou na Austrália, conseguiu 4 vitórias e foi pra final. Só perdeu para o holandês Mark Huizinga.

2004 (Atenas/GRE)

Leandro Guilheiro (-73kg, bronze)

Leandro perdeu na terceira luta, foi pra repescagem e impressionou, com vitórias por ippon. Na disputa pelo 3º lugar derrotou o iraniano Ali Malomat.

Flávio Canto (-81kg, bronze)

Nascido na Inglaterra, Canto veio ao Brasil quando ainda era bebê e representou muito bem o país na Olimpíada. Ele também teve que passar pela repescagem, mas derrotou facilmente o sul-coreano Young Woo Kwon na disputa pelo bronze.

2008 (Pequim/CHN)

Ketleyn Quadros (-57kg, bronze)

Pela primeira vez uma mulher conseguiu medalha no judô. Ketleyn perdeu na 2ª luta, passou pela repescagem e venceu a australiana Maria Pekli na disputa por medalha.

Leandro Guilheiro (-73kg, bronze)

Oito anos depois da primeira medalha olímpica dele, Guilheiro voltou ao pódio. Ele perdeu para um forte sul-coreano nas quartas de final. Foi para a repescagem e conquistou a medalha após derrotar rapidamente o uzbeque Shokir Muminov.

Tiago Camilo (-81kg, bronze)

Mais um atleta voltou a ser medalhista após 8 anos. Dessa vez Tiago não chegou na final. Foi eliminado na terceira luta, disputou a repescagem e venceu a disputa pelo bronze. Dessa vez derrotou o holandês Guillaume Elmont.

2012 (Londres/GBR)

Sarah Menezes (-48kg, ouro)

A piauiense Sarah Menezes foi a primeira mulher brasileira a subir no lugar mais alto do pódio. Ela tinha só 22 anos e fez uma grande trajetória, culminando na vitória contra Alina Dumitru, da Romênia, campeã olímpica em Pequim 2008.

Mayra Aguiar (-78kg, bronze)

Mais uma mulher brasileira brilhou em Londres. Mayra se destacou nas primeiras lutas, mas perdeu na semifinal. Conseguiu se reerguer pra disputa do bronze e derrotou a holandesa Marhinde Verkerk.

Felipe Kitadai (-60kg, bronze)

Kitadai foi uma surpresa em 2008. Ele era estreante e, após disputar a repescagem, conquistou o bronze na luta contra o italiano Elio Verde.

Rafael Silva (+100kg, bronze)

O “Baby” conseguiu o 3º lugar entre os pesos pesados, categoria na qual o Brasil nunca tinha conquistado medalha até então. Ele venceu o sul-coreano Kim Sung-Min na disputa pelo bronze.

2016 (Rio de Janeiro/BRA)

Rafaela Silva (-57kg, ouro)

Em casa, Rafaela repetiu o feito de Sarah e empolgou a torcida. Com uma bela história de vida, com muitas dificuldades e superação, ela emocionou ao derrotar Dorjsürengiin Sumiyaa, da Mongólia, na final.

Mayra Aguiar (-78kg, bronze)

Mais uma vez Mayra foi derrotada na semifinal olímpica. Mas novamente deu a volta por cima e ficou com o bronze. Dessa vez derrotou a cubana Yallenis Castillo.

Rafael Silva (+100kg, bronze)

O “Baby” perdeu nas quartas de final para um dos grandes astros recentes do judô, o francês Teddy Riner. Depois disputou a repescagem e faturou o bronze na luta contra o uzbeque Abdullo Tangriev.

Veja quantas medalhas o Brasil já conseguiu por esporte:

Judô: 23 (4 ouros, 3 pratas e 16 bronzes)

Vôlei: 23 (8 ouros, 10 pratas e 5 bronzes) – nessa conta estão somados vôlei de quadra e vôlei de praia. Separadamente, na quadra o Brasil conquistou 10 medalhas. Na praia faturou 13.

Vela: 18 (7 ouros, 3 pratas e 8 bronzes)

Atletismo: 15 (5 ouros, 3 pratas e 9 bronzes)

Natação: 14 (1 ouro, 4 pratas e 9 bronzes)

Futebol: 8 (1 ouro, 5 pratas e 2 bronzes)

Basquete: 5 (1 prata e 4 bronzes)

Boxe: 5 (1 ouro, 1 prata e 3 bronzes)

Ginástica Artística: 4 (1 ouro, 2 pratas e 1 bronze)

Tiro esportivo: 4 (1 ouro, 2 pratas e 1 bronze)

Canoagem: 3 (2 pratas e 1 bronze)

Hipismo: 3 (1 ouro e 2 bronzes)

Taekwondo: 2 (2 bronzes)

Skate: 1 (1 prata)

Pentatlo Moderno: 1 (1 bronze)

Veja também